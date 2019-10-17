Saldırmazlar demişti katliamlara doymuyor

BUGÜN NELER OLDU

Barış Pınarı Harekâtı'na karşı çıkan ABD ve AB ülkeleri siviller konusunda tedirgin olduklarını söylerken, terör örgütü YPG'nin DEAŞ'tan alarak işgal ettiği bölgedeki katliamları ise görmezden geldi.Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün verilerine göre örgüt tamamı, çocuk, kadın, yaşlı ve silahsız bin 153 kişiyi katletti. Aynı verilere göre katledilenlerin çoğu barışçıl gösterilerde örgütü protesto eden Suriyelilerden oluştu. Terör örgütü Türkiye'nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı 9 Ekim'den bu yana ise sınırdaki yerleşim alanlarına 800 havan mermisi fırlattı. Saldırılarda 20 sivil şehit oldu, 100 kişi yaralandı.Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz mart ayında "Onlar bize mi saldıracaklar, hayır efendim" şeklinde cevap vermişti. Daha önce de "Bizim için YPG terör örgütü değildir" ifadelerini kullanmıştı.