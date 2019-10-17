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Son Dakika haberi: kapsamında 40'tan fazla terörist teslim oldu

Edinilen son dakika haberine göre; Suriye'nin güneyini terör koridorundan temizlemek amacıyla başlatılan kapsamında 40'tan fazla YPG/PKK'lı teröristin teslim olduğu bildirildi. Ayrıca son dakika haberde; Suriye'nin Rakka ve Tabga bölgelerinde YPG/PKK'lı teröristlerin zorla silah altına aldığı 600'e yakın teröristin firar ettiği belirtildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2019 14:08 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 15:00
Son Dakika haberi: Barış Pınarı Harekatı kapsamında 40'tan fazla terörist teslim oldu

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Rakka ve Tabga bölgelerinde örgütün zorla silah altına aldığı 600'e yakın teröristin firar ettiği, teslim olan terörist sayısının ise 40'ı geçtiği öğrenildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fırat'ın doğusunda sürdürülen Barış Pınarı Harekatı, terör örgütünde moral bozukluğu ve çözülmeye neden oldu. Rakka ve Tabga bölgelerinde örgütün zorla silahaltına aldığı 600'e yakın teröristin firar ettiği, teslim olan terörist sayısının da 40'ı geçtiği öğrenildi. Ayrıca, Fırat'ın doğusunda terör örgütü ile hareket eden Arapların büyük bölümünün örgüte olan desteğini çekmeye başladığı tespit edildi. Öte yandan terör örgütü PKK-YPG'nin, Haseke'de eylem yaptırarak, 'DEAŞ geri döndü' algısı oluşturmaya çalıştığına dair duyumlar alındı.

40 terörist teslim oldu, 600'e yakın terörist YPG'den firar etti

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Resulayn’da ev ev terör temizliği

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