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: Dünyayı özellikle terör konusunda her zaman uyarmaya çalıştık!

İçişleri Bakanı ,  Antalya'da düzenlenen "Sahil Güvenlik Komutanlığı Karadeniz Ülkeleri Sınır Sahil Güvenlik Teşkilatları İş birliği Forumu Yıllık Liderler Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin "Avrupa ayağa kalktı, diyor ki 'Siz bir harekat yapıyorsunuz, burada sivilleri öldürüyorsunuz.' Tek bir sivil göstersinler. Koskoca Avrupa, terör örgütünün rehberliğini kendisine yol tutmuş. Bu nasıl akılla izah edilebilir." dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2019 11:21 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 11:48
Süleyman Soylu: Dünyayı özellikle terör konusunda her zaman uyarmaya çalıştık!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da düzenlenen "Sahil Güvenlik Komutanlığı Karadeniz Ülkeleri Sınır Sahil Güvenlik Teşkilatları İş birliği Forumu Yıllık Liderler Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin "Avrupa ayağa kalktı, diyor ki 'Siz bir harekat yapıyorsunuz, burada sivilleri öldürüyorsunuz.' Tek bir sivil göstersinler. Koskoca Avrupa, terör örgütünün rehberliğini kendisine yol tutmuş. Bu nasıl akılla izah edilebilir." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, "Ölümden öte köy yok. Yaşadığımız bu topraklarda özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı birisi bize hediye etmedi. Sizin ülkenizde de hediye edilmedi. Herkes mücadele ederek aldı. Gelecek nesillerimize, hemen yanımızda bir terör koridoru bırakamayız. Bize geçmiş nesillerimiz bir terör koridoru bırakmadı. 40 yıllık terörle mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Dünyayı özellikle terör konusunda her zaman uyarmaya çalıştık, tecrübelerimizi paylaştık ancak ne yazık ki terör örgütlerinin, küresel güç mücadelesinde araçsallaştırılmasına maalesef engel olamadık. Muhataplarımızı bu tavırlarından vazgeçiremedik."

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Süleyman Soylu: Dünyayı özellikle terör konusunda her zaman uyarmaya çalıştık!
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