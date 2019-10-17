Trump: PKK, DEAŞ’tan daha kötü

BUGÜN NELER OLDU

ABDBaşkanı Donald Trump, PKK'nın DEAŞ'tan daha kötü olduğunu söyledi. Beyaz Saray'da Türkiye'nin Suriye'deki operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, şunları söyledi: "DEAŞ, PKK'ya saygı gösteriyor, neden biliyor musunuz? Çünkü DEAŞ'tan daha sertler. Kimse bunu söylemek istemiyor ama biz Kürtleri (YPG/ PKK) melek gibi gösteriyoruz. Onlar melek değil. Niye dostumuz olmayan bir ülkenin (Suriye) topraklarını koruduğumuzu soruyorum. Türkiye, Suriye'ye girerse bu Türkiye ile Suriye arasındadır, benim sorunum değil. Dostumuz olmayan Suriye'nin toprağını korumak için bir NATO ülkesi ile mi savaşmamız gerekir? Ben öyle düşünmüyorum."