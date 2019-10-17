‘Twitter haber alma hakkını ihlal etti’

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT World kanalını sansürleyen Twitter'a sert tepki gösterdi. Son günlerde sosyal medya platformlarında Türkiye'nin itibarsızlaştırması amacıyla kapsamlı ve koordineli bir saldırı gerçekleştirildiğini belirten Altun, "İngilizce yayın yaparak sesimizi dünyaya duyuran TRT World kanalının Twitter hesabı sansürlenerek uluslararası kamuoyunun haber alma hakkı ihlal edildi. Şirkete yaptığımız uyarılar neticesinde bu saldırı püskürtülmüştür. Bu vesileyle FETÖ iltisaklı bir teröristin sosyal medya paylaşımlarını takipçileriyle paylaşan Twitter CEO'su Jack Dorsey'i en sert biçimde kınıyoruz"dedi.