Yunanistan'da Atatürk'ün evine çirkin saldırı! AK Parti'den ilk açıklama geldi

Çelik, Yunanistan'ın Selanik şehrindeki Atatürk Evi Müzesi'ne yönelik eylem teşebbüsüne ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik, "PKK/PYD/YPG terör örgütüyle iş birliği içindeki Yunan anarşist grupların bugün Selanik Başkonsolosluğumuz yerleşkesindeki Atatürk Evi'ne yönelik eylem teşebbüsünü kınıyoruz. Milletimiz için çok değerli olan bir mekana yapılan bu saygısızlık affedilemez." ifadelerini kullandı.

"YUNAN MAKAMLARI İÇİN BÜYÜK BİR GÜVENLİK ZAAFIDIR" Bu terörist grupların Atatürk Evi'ne zarar vermeye, Başkonsolosluk görevlilerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye atmaya yönelik her eyleminin daha plan aşamasında engellenmesi gerektiğine işaret eden Çelik, şunları kaydetti: "Teröristlerin bahçeye kadar girmeleri, Yunan makamları için büyük bir güvenlik zaafıdır.

Kültür Bakanlığım döneminde restorasyonu sonrası Atatürk Evi'ni yeniden açma törenimizde de aşırı grupların çevrede eylemleri olmuştu. Tüm bunlar bu mekanın aşırı gruplar için öteden beri hedef olduğunu gösteriyor. Bunu bilen Yunan makamlarının daha ciddi tedbir almaları gerekir. Yunan makamları Atatürk Evi ve Başkonsolosluğumuza dönük her eylemi daha plan aşamasında engellemelidir. Atatürk Evi'ne dönük hiçbir taciz kabul edilemez. Bugün yakalananların yargı önüne çıkması ve gereken cezayı alması beklentimizdir."

DIŞİŞLERİ'NDEN DE AÇIKLAMA GELDİ!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın Selanik kentinde bulunan Atatürk Evi'ne eylem teşebbüsünde bulunulduğunu belirterek, Yunan makamlarının, benzeri girişimleri kaynağından engellemesi gerektiğini kaydetti.

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Aksoy, PKK/PYD/YPG terör örgütü bünyesinde terörist faaliyetler yürüttükleri bilinen Yunan anarşist gruplarınca bugün Selanik Başkonsolosluğu yerleşkesindeki Atatürk Evi'ne yönelik eylem teşebbüsünde bulunulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Eylemciler, Başkonsolosluğumuz görevlilerince Atatürk Evi'nin bahçesinde kontrol altına alınmış ve bilahare Türk Milleti için son derece yüksek manevi değeri olan Atatürk Evi'nin ve Başkonsolosluğumuz mensuplarının can ve mal güvenliğine zarar gelmesine fırsat kalmadan Yunan polisince gözaltında Başkonsolosluğumuz bahçesinden çıkarılmışlardır.

Yunan makamlarından beklentilerimiz, bu ve benzer girişimleri kaynağında engellemeleri, misyonlarımızın ve personelinin korunmasına yönelik titiz tedbirler almaları, her hal ve karda, failleri yargı önüne çıkararak hak ettikleri şekilde cezalandırmalarının sağlanmasıdır."