AK Parti, İBB’nin borçlanmasına onay verdi

Meclis Başkanvekili AK Parti'li Göksel Gümüşdağ'ın başkanlığında toplanan İBB Meclisi, Finansman Müdürlüğü'nün borçlanma ile ilgili teklifini görüştü. 2019 yılı giderlerinin 22 milyar lira seviyesinde kalacağının, gelirlerin ise 17 milyar liranın altında gerçekleşeceğinin öngörüldüğü belirtilen teklifte, yurt içi bankalardan toplam 700 milyon TL borç alınmasına onay verilmesi istendi.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

İBB Meclisi söz konusu borçlanma teklifini oy birliğiyle kabul etti. AK Parti grubunun borçlanma teklifine evet oyu verip vermeyeceği merak konusuydu.

Meclisin kabul ettiği teklifle ilgili raporun sonuç bölümünde şöyle denildi:

"İBB'nin nakit ihtiyacının karşılanması için yurt içi bankalardan toplam 700 milyon TL borçlanma yapabilmesine karar verilmesi, borçlanmanın zaman, miktar ve şartlarının belirlenmesi konusunda İBB Başkanına yetki verilmesi hususu, belediye iştiraklerinin esasen belediye hizmetlerini yerine getirmesi sebebiyle İBB İştirakinin doğal gaz tedariki ile ilgili kuruma olan borcu başta olmak üzere tüm İBB iştiraklerinin borçlarının da ödeme planlamasında dikkate alınması hassasiyetini belirterek ve ilgili mevzuatlardaki şartların yerine getirilmesi kaydı ile uygun görülmüştür."

İBB Meclisi ayrıca Esenler Belediyesi'nin teklifi üzerine, 2016 yılında İBB ile Esenler Belediyesi arasında imzalanan ortak hizmet protokolünün iptalini de kabul etti.