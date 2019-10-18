Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Beyaz Saray'dan ilginç açıklama: Vakit alacak

'dan ilginç açıklama: Vakit alacak

ABD Başkan Yardımcısı Pence ve Dışişleri Bakanı Pompeo'nun ziyaretinde varılan anlaşma gereği Barış Pınarı Harekatı'nın 120 saat durdurulmasının ardından bugün 'dan flaş bir açıklama geldi. Beyaz Saray sözcüsü , konusunda varılan anlaşmanın ardından ateşkesin sağlanmasının vakit alacağını söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dünkü açıklamasında harekatın sadece durdurulduğunu, gelişmelere göre kaldığı yerden daha güçlü bir şekilde devam edeceğini duyurmuştu.

REUTERS Gündem
Giriş Tarihi: 18.10.2019 16:38 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 16:51
Beyaz Saray'dan ilginç açıklama: Vakit alacak

Beyaz Saray sözcüsü Stephanie Grisham, Türkiye ve ABD arasında Suriye konusunda varılan anlaşmanın ardından ateşkesin sağlanmasının vakit alacağını söyledi.

TÜRKİYE HER ADIMI DİKKATLE TAKİP EDİYOR

Ancak Türkiye, daha önce yaşananları da dikkate alarak çok titiz bir çalışma yürütüyor.

Çavuşoğlu: Ateşkes değil sadece harekata ara veriyoruz

"YORUM YAPMAYACAĞIM" DEDİ

Grisham, ABD ve Türkiye'nin, Ankara'nın Suriye operasyonuna ara vermesi konusunda anlaşmasına rağmen bölgedeki çatışmalar hakkında sorulan soru üzerine Fox News'e yaptığı açıklamada, ABD heyetinin "ateşkes konusunda başarılı olduğunu ancak zaman alacağını" söyledi ve sahadaki operasyonlar hakkında yorum yapmayacağını söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Beyaz Saray'dan ilginç açıklama: Vakit alacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN