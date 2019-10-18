Beyaz Saray'dan ilginç açıklama: Vakit alacak

Beyaz Saray sözcüsü Stephanie Grisham, Türkiye ve ABD arasında Suriye konusunda varılan anlaşmanın ardından ateşkesin sağlanmasının vakit alacağını söyledi.

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Ancak Türkiye, daha önce yaşananları da dikkate alarak çok titiz bir çalışma yürütüyor.

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"YORUM YAPMAYACAĞIM" DEDİ

Grisham, ABD ve Türkiye'nin, Ankara'nın Suriye operasyonuna ara vermesi konusunda anlaşmasına rağmen bölgedeki çatışmalar hakkında sorulan soru üzerine Fox News'e yaptığı açıklamada, ABD heyetinin "ateşkes konusunda başarılı olduğunu ancak zaman alacağını" söyledi ve sahadaki operasyonlar hakkında yorum yapmayacağını söyledi.