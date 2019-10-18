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Görevdeki 'cü polislere operasyon: 32 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü’ne üye oldukları iddiasıyla 33’ü aktif görevdeki polis olmak üzere 41 şüpheliye operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 32 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2019 11:59 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 12:17
Görevdeki FETÖ'cü polislere operasyon: 32 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü'nün mensuplarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir operasyon için düğmeye basıldı.

41 GÖZALTI KARARI

FETÖ soruşturması kapsamında, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 33'ü aktif görevdeki polis 41 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.

44 ADRESE BASKIN

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 23 ilde 44 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Operasyon tüm hızıyla devam ediyor.

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Görevdeki FETÖ'cü polislere operasyon: 32 gözaltı
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