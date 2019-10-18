Görevdeki FETÖ'cü polislere operasyon: 32 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü'nün mensuplarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir operasyon için düğmeye basıldı.
41 GÖZALTI KARARI
FETÖ soruşturması kapsamında, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 33'ü aktif görevdeki polis 41 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.
44 ADRESE BASKIN
İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 23 ilde 44 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Operasyon tüm hızıyla devam ediyor.
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