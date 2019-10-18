Mektubu çöpe attık harekâtı başlattık

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Türkiye, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilen 9 Ekim tarihli çirkin mektuba, aynı gün Fırat'ın doğusunda terör örgütlerine yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı başlatarak karşılık verdi. Trump'ın mektubunun diplomatik nezaketten uzak ifadeler içerdiğini belirten Cumhurbaşkanlığı kaynakları, "mektubun çöpe atıldığını" söyledi.ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün Beyaz Saray'da senatörlerle yaptığı görüşmede, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na yeşil ışık yaktığı yönündeki eleştiriler üzerine, 9 Ekim'de Başkan Erdoğan'a gönderdiği mektubu Kongre üyeleriyle paylaştı. Daha sonra basına da sızdırılan, ardından Beyaz Saray tarafından da doğrulanan mektupta, diplomatik nezaketten uzak ifadelerin yanı sıra ekonomik tehditler de yer aldı. Trump'ın diplomatik teamüllere aykırı mektubu Türkiye'de her kesim tarafından tepkiyle karşılandı. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, mektuptaki terör örgüleriyle arabuluculuk teklifinin reddedildiğini vurguladı. Kaynaklar, bu mektubun iki müttefik devletin liderleri arasında olması gereken üsluptan çok uzak ve kabul edilemez diplomatik nezaketten uzak ifadeler içerdiğini belirterek, 'çöpe atıldığını' açıkladı. Kaynaklar, bu mektuba en iyi yanıtın aynı gün saat 16.00'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasıyla verildiğini söylediler. Kaynaklar, mektuba karşı gereken cevabın misliyle verildiği, Türkiye'nin kararlı duruşu ile hem Türkiye'nin hem de bölge halklarının çıkarlarını koruma noktasında oldukça başarılı bir siyaset yürüttüğü ifade edildi. Mektuba tepki gösteren AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Gerilimler olacaktır, fikir ayrılıkları olacaktır, politika farklılıkları olacaktır. Bunu iyi görmemiz lazım. Tek düze bir şekilde devam eden bir Türkiye-Amerika ilişkileri yok. Bir şey daha yok, artık eski Türkiye'de yok. Şunu söyledik Türkiye onu yapsın diyecekleri bir Türkiye yok" dedi.