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Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan oğlu Yusuf (16) için oturma eylemi yapan Celil Begdaş, "Oğlumu götürenler insan olamaz. Acıyı anlatmakla içinden atamazsın. Benim çocuğum siyaseti, dağı bilmez" dedi.Mardinli olan ve Diyarbakır'da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş ile eşi Hediye Begdaş, ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs'ta ortadan kaybolan oğulları Yusuf'un HDP'liler aracılığıyla düğün aracı olarak süslenen minibüsle dağa kaçırıldığını iddia ederek, 4 Eylül akşamı HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı.Oğlu Yusuf'un eve dönmemesi üzerine polis merkezine gittiğini anlatan Celil Begdaş, polisten bir sonuç alamayınca HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'na geldiğini söyledi.Begdaş, "Oğlum eve gelmediği için merak edip polise gittim. Bir şey öğrenemedim. Mahalledeki arkadaşları, Amedspor'un taraftar grubu olan 'direniş grubu'na katıldığını öğrendim. Daha sonra HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'na geldim, oğlumu sordum. Oradaki gençler, Yusuf'un Hazar Gölü'ne pikniğe götürüldüğünü söyledi. O gece parti binasında kaldım. Oğlumu istediğimi söyledim, kimse bir şey demedi"dedi.Acılı baba oğlunu almadan gitmeyeceğini söyledi.