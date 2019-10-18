Siz orada savaşırken biz huzur içindeyiz

MECLİSİ'NDEN

BUGÜN NELER OLDU

Barış Pınarı Harekâtı'nı başarıyla yürüten Mehmetçiğe destek artarak sürüyor. Bir çok okulda öğrenciler Mehmetçiğe mektuplar yazdı.Kahramanmaraş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gören ve 160'ı Suriyeli olan öğrenci, Mehmetçiğe Türkçe, Suriye Milli Ordusu'ndaki askerlere ise Arapça mektup yazdı. Halepli İsra Türk, Mehmetçiğe yazdığı satırlarında, "Siz sadece bir vatanın değil, iki vatanın askerisiniz. Ben, şimdi sizin bastığınız topraklarda doğdum. Bütün güzel hayallerimi, orada kurdum ve ilk adımlarımı orada attım. Hep beraber bir el olacağız, asla ve asla pes etmeyeceğiz" dedi.Adana'da Yüreğir İmam Hatip Ortaokulu'nda okuyan 500 öğrenci de "Kahraman yiğitlerimize", "Cesur ve korkusuz Türk askerlerine", "Vatana aşık olan ey Türk askerlerine" ve "Göklerin yıldızlarına" diye başlayan mektuplar yazdı. Öğrencilerden Gülsüm İnci mektubunda şu ifadelere yer verdi:"İngilizce öğretmenimiz bize kağıtları dağıttığında 'Şu an Türkçeyi, Matematiği, LGS'yi boşverin. Basacağımız bir toprak olmadığı sürece bu derslerin bir önemi yok' dedi. Sizler orada savaşıyorken bizler burada huzur içindeyiz. Bilmenizi istiyorum ki sizi çok seviyoruz. Türk askerinin güçlü olduğunu da biliyorum. Fiziksel anlamda yanınızda olamazsak da kalplerimiz hep bir. Bu mektup size ulaşır mı bilmiyorum ama tek dileğim bu operasyonu sağ salim bitirmeniz, aileniz ve sevdiklerinize kavuşmanızdır. Müdürümüz, bizlerin silahının da 'kalem' olduğunu söyledi. Söz veriyorum okuyacağım ve hakim olacağım. Dünyanın bir an önce adalete kavuşması, savaşın durması lazım. Sizi seviyoruz ve orayı temizleyip yurdunuza döneceğinize eminiz. Türk olmaktan ve sizin gibi korkusuz güçlü askerlerin himayesinde olmaktan gurur duyuyorum."Mardin'in Midyat ilçesi Erişti İlkokulu'ndaki 30 öğrenci Mehmetçiğe moral vermek için mektup yazıp dua etti.15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen kahramanların aileleri ile gaziler, 15 Temmuz Derneği tarafından düzenlenen programda Barış Pınarı Harekâtı'nda teröristlerle mücadele eden kahraman Mehmetçik'e destek olmak için dün Şehitler Makamı'nda buluştu. 15 Temmuz Derneği Kadın Komisyonu Başkanı ve 15 Temmuz şehidi Prof. Dr. İlhan Varank'ın ablası Ayşe Arslantürk şunları söyledi: "15 Temmuz'dan sonra ordumuz hainlerden temizlenmeye başladı. Teröre terör demeyen, ambargodan, yaptırımdan bahseden bu ülkeleri 15 Temmuz'dan biliyoruz. Söz konusu Türkiye olunca demokrasi anlayışlarını askıya alıp darbeden, terörden yana tavır koyanlara en güzel cevabı 15 Temmuz'da verdiğimiz gibi bugün de Barış Pınarı Harekâtı ile vereceğiz inşallah."İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, ekim ayı 2'nci toplantısında 153 raporu oyladı. Meclisin kapanmasından önce İBB Meclis Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Meclisi kapatmadan, Fransa'dan Milli oyuncularımızın Mehmetçiğe yolladığı selamı İstanbul Büyükşehir Meclisi'nden de yollamaya davet ediyorum" diyerek meclis üyelerini asker selamı vermeye çağırdı. İBB Meclisi de Barış Pınarı Harekâtı'na katılan Mehmetçiğe ve selam yolladığı için soruşturmaya tabii tutulan sporcularımıza destek olmak amacıyla asker selamı verdi. Asker selamı verilirken CHP'li bir grup meclis üyesinin selam vermeden salonu terk etmesi dikkat çekti.