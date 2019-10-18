Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! İşte 12 gözlem noktasının kurulacağı yerler...

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! İşte 12 gözlem noktasının kurulacağı yerler...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye’de Fırat’ın doğusunda bulunan terör hedeflerine yönelik yapılan Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin Başkan ile ABD başkan yardımcısı Mike Pence’in başkanlığında dün gerçekleşen kritik görüşmenin ardından Barış Pınarı Harekatı ile ilgili önemli kararları alınarak ABD ile mutabakata varılmış ve 13 maddelik bir anlaşma yapılmıştı. Bu gelişmelerin ardından Başkan Erdoğan bu gün yabancı medya temsilcileriyle gerçekleştirdiği toplantıda son dakika açıklamalarında bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı ’ın yazmış olduğu mektuba ilişkin de açıklamalar yaptı. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları…

Giriş Tarihi: 18.10.2019 19:59 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 20:09
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! İşte 12 gözlem noktasının kurulacağı yerler...

Türk Ordusu tarafından Suriye, Fırat'ın doğu bölgesinde bulunan terör hedeflerinin temizlenmesine yönelik yapılan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili dün yaşanan son dakika gelişmelerinin ardından Başkan yabancı medya temsilcileriyle gerçekleştirdiği toplantıda harekata ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Başkan Erdoğan ile birlikte ABD başkan yardımcısı Mike Pence'in başkanlığında dün gerçekleştirilen kritik görüşmenin ardından hareakata ilişkin çok önemli kararlar alınmış ve ABD ile mutabakata varılmıştı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yabancı medya temsilcileriyle yaptığı toplantıda yaptığı önemli açıklamalar…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! İşte 12 gözlem noktasının kurulacağı yerler...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN