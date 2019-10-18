Son dakika: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! İşte 12 gözlem noktasının kurulacağı yerler...

Türk Ordusu tarafından Suriye, Fırat'ın doğu bölgesinde bulunan terör hedeflerinin temizlenmesine yönelik yapılan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili dün yaşanan son dakika gelişmelerinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan yabancı medya temsilcileriyle gerçekleştirdiği toplantıda harekata ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Başkan Erdoğan ile birlikte ABD başkan yardımcısı Mike Pence'in başkanlığında dün gerçekleştirilen kritik görüşmenin ardından hareakata ilişkin çok önemli kararlar alınmış ve ABD ile mutabakata varılmıştı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yabancı medya temsilcileriyle yaptığı toplantıda yaptığı önemli açıklamalar…