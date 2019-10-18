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Son dakika haberi: 'da hain saldırı! Şehit ve yaralılar var...

Az önce gelen son dakika haberine göre 'da devriye atan askeri araca hain bir saldırı düzenlendi! Gelen bilgilere göre patlama alanında 1 uzman çavuş şehit oldu, 2 asker yaralandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2019 08:24 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 08:52
Son dakika haberi: Van'da hain saldırı! Şehit ve yaralılar var...

DHA'nın geçtiği son dakika haberine göre Van'da devriye aracına ateş açıldı! Van'ın Çaldıran ilçesinde devriye aracına İran sınırından teröristlerce açılan ateş sonucu şehit ve yaralı askerlerin olduğu bildirildi. Gelişmeler geliyor...

Van'ın Çaldıran İlçesi'nde Uzunyol Hudut Karakolu ile Soğuksu Karakolu bölgesinde devriye görevi yapan askeri araca, PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu 1 uzman çavuş şehit oldu, 2 asker yaralandı. Saldırı sonrası bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Çaldıran ilçesinde Hudut Taburu'na bağlı Uzunyol Karakolu'nun devriye aracına, PKK'lı teröristlerce İran sınırdan ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 1 uzman çavuş şehit oldu 2 asker de yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Van'daki Yüzüncü Yıl Ünivensitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Van Valiliği, saldırıyla ilgil açıklama yaparak, şu bilgileri verdi:

"Çaldıran İlçesi Uzunyol Hudut karakolu ile Soğuksu karakolu bölgesinde devriye faaliyeti yapan askerlerimize saat 22.00- 22.15 sularında İran toprakları tarafından ateş açılmıştır. Açılan ateşe kuvvetlerimizce anında karşılık verilmesi neticesinde çıkan çatışmada ilk ateşte 1 askerimiz şehit olmuş, 2 askerimiz de yaralanmıştır. Yaralılar helikopter ile Van Yüzüncü Yıl Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Yaralıların durumu iyidir."

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Son dakika haberi: Van'da hain saldırı! Şehit ve yaralılar var...
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