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'da terör tehdidinden uzak ilk cuma namazı

Suriye-Türkiye sınırındaki 'da ilçenin Barış Pınarı Harekatı'nda terörden temizlenmesinin ardından ilk cuma namazı kılındı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 18.10.2019 16:04 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 16:37
Tel Abyad'da terör tehdidinden uzak ilk cuma namazı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad'da halk, 4,5 yıllık YPG/PKK işgalinin sona ermesinin ardından ilk cuma namazı için camilere geldi.

Ezanın okunmasıyla aralarında çocukların da bulunduğu Tel Abyadlılar, cuma namazını kıldı.

Tel Abyad, harekatın 5. gününde, 13 Ekim'de kurtarılmış, hemen ardından da geçici olarak ilçeyi terk eden sivillerin dönüşü başlamıştı.

AA, ilçede günlük hayatın tüm unsurlarıyla normale döndüğünü, terörün izlerinin hızla silindiğini görüntülemişti.

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Tel Abyad'da terör tehdidinden uzak ilk cuma namazı
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