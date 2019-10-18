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'nin Washington Büyükelçisi 'tan açıklaması: ", 'nin dostu değil..."

Dün gece alınan mutabakat kararından sonra 'nin Washington büyükelçisi 'tan açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Yardımcısı Mike Pence arasındaki görüşmeden sonra iki taraf ortak bir açıklama yayınlayarak 13 maddelik bildiriyi paylaştı. Büyükelçi, Türkiye'nin amacının Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması olduğunun altını çizerken "PYD/'ye ABD'nin dostu diyorlar, onlar ABD'nin dostu değil" ifadelerini kullandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2019 07:52 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 08:03
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'tan son dakika açıklaması: YPG, ABD'nin dostu değil...

'nin Washington Büyükelçisi , "PYD/'ye 'nin dostu diyorlar, halbuki onlar ABD'nin dostu değil. Bunlar ABD'nin desteğini Suriye'de Marksist bir devlet kurmak için kullanan bir gruptur. Bizim temel amacımız ise Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve siyasal birliğinin sağlanmasıdır." dedi.

ABD'de yayın yapan PBS kanalındaki 'News Hour' programında açıklamalarında bulunan Büyükelçi Serdar Kılıç, Türkiye ile ABD arasında Suriye'nin kuzeyine ilişkin varılan anlaşma hakkında soruları cevapladı. Şimdiki anlaşmanın, bir "ateşkes" olmadığını, ateşkesin meşru iki taraf arasında olabileceğini ve bölgede bulunan YPG/PYD unsurlarının bölgeden çıkması için operasyonun durdurulması anlamına geldiğini belirtti.

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Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'tan son dakika açıklaması: "YPG, ABD'nin dostu değil..."
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