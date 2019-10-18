Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'tan son dakika açıklaması: "YPG, ABD'nin dostu değil..."

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, "PYD/YPG'ye ABD'nin dostu diyorlar, halbuki onlar ABD'nin dostu değil. Bunlar ABD'nin desteğini Suriye'de Marksist bir devlet kurmak için kullanan bir gruptur. Bizim temel amacımız ise Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve siyasal birliğinin sağlanmasıdır." dedi.

ABD'de yayın yapan PBS kanalındaki 'News Hour' programında son dakika açıklamalarında bulunan Büyükelçi Serdar Kılıç, Türkiye ile ABD arasında Suriye'nin kuzeyine ilişkin varılan anlaşma hakkında soruları cevapladı. Şimdiki anlaşmanın, bir "ateşkes" olmadığını, ateşkesin meşru iki taraf arasında olabileceğini ve bölgede bulunan YPG/PYD unsurlarının bölgeden çıkması için operasyonun durdurulması anlamına geldiğini belirtti.