Yanıtı sahada verdik sonucu masada aldık

Suriye'de başlatılan Barış Pınarı Harekâtı ile yoğunlaşan diplomasi trafiği sonunda Türkiye'ye gelen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Baş başa görüşme 1 saat 40 dakika, heyetler arası görüşme ise 2.5 saat sürdü. Ardından açıklama yapan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, varılan mutabakata ilişkin şunları söyledi:* Müzakerelerde Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sonucunda istediklerimizi aldık. ABD tarafı, Türkiye'nin meşru güvenlik çıkarlarını korunması bakımından güvenli bölgenin önemini ve işlevselliğini kabul etti. Buranın kontrolünün TSK tarafından yapılmasında tam mutabakat sağlandı.* YPG'nin ağır silahlarının toplanması, mevzilerin ve tahkimatlarının imha edilmesi hususlarında mutabakat sağladık.* Görüşmede iki ülke NATO müttefiki olarak aramızdaki dayanışmayı kayda geçirdik.* PKK, YPG'nin 120 saat içinde güvenli bölgeden çıkması için Barış Pınarı Harekâtı'na ara vereceğiz, durdurma değil. Bu bir ateşkes değildir. Ateşkes ancak iki meşru taraf arasında yapılır. Biz sadece operasyonun hedefi olan teröristlerin güvenli bölgeden çıkması için harekâta ara veriyoruz ve güvenli bölgeden bu terör unsurları tamamen bölgeden çıktıktan sonra ancak harekâtı durdurabiliriz.* Biz operasyona ara verdiğimizde ABD tarafı yaptırım girişimlerini durduracaktır. Bundan sonra DEAŞ ile mücadelede eşgüdüm ve işbirliğinde olma konusunda mutabık kaldık. Bu sonuca Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sayesinde ulaştık.* (Güvenli bölgenin sınırlarıyla ilgili) Bu bölgeden ABD askerleri çekiliyor, çekilme kararını aldılar. Bu bölgede Münbiç dahil bazı bölgelerde rejim var. Fırat'ın doğusunda kuzeyde Kamışlı dahil rejimin olduğunu biliyoruz. Dünden itibaren Aynel Arab, Kobani bölgesine rejim ve Rusya unsurları girdi. Münbiç ve bazı diğer bölgeleri Ruslarla görüşeceğiz. Sayın Putin, detaylı adımları görüşmek üzere Sayın Cumhurbaşkanımızı Soçi'ye davet etti. Ayın 22'sinde Rusya ile bu konuları ele alacağız.* (13 Kasım ABD ziyaretiyle ilgili) Trump, davet etti. Bugün de gördük ki davet halen geçerli.* (Trump'ın mektubu) Biz harekâtı 9 Ekim'de başlattık. Cevabı sahada verdik. İkincisi, bizim herhangi bir teröristle müzakereye giremeyeceğimizi bizzat Cumhurbaşkanımız Trump'a söyledi. Trump'ın da teröristlerle muhatap olmasını doğru bulmadığını Cumhurbaşkanımız net şekilde söyledi. Diğer taraftan arabuluculuğun da doğru olmayacağını söyledi. ABD'ye mektuptaki üslubun yakışmadığını, Amerikan toplumu cevap veriyor.* Ara vermek demek askerin çekilmesi demek değildir. Mevcudiyet ve istihbari kaynak ile birlikte ne yapıldığını bizzat takip edeceğiz. Geçmişte Münbiç, Amerika ile sahada askerlerimizin güvenli bölge çalışmaları var, olanlar var olmayanlar var. Burada ne olup ne olmadığını görmüş olacağız 5 günlük sürede. Atılan her adımı göreceğiz.Türkiye ile ABD arasında, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarı Harekatı'na yönelik görüşmelerin ardından 13 maddelik ortak açıklama yapıldı. Her iki ülkenin, insan hayatı, insan hakları ile dini ve etnik toplulukların korunmasına yönelik taahhütlerini yinelediği vurgulanan açıklamada öne çıkan maddeler şöyle:* Türkiye ve ABD 'Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için' anlayışıyla, NATO toprakları ve halklarını tüm tehditlere karşı koruma taahhütlerini muhafaza eder.* Türkiye ve ABD, iki yakın NATO üyesi olarak bu ilişkilerini teyid eder. ABD, Türkiye'nin güney sınırına dair meşru güvenlik kaygılarını anlar.* Türkiye ve ABD, Suriye'nin kuzeydoğusunda DEAŞ'la mücadele faaliyetlerinin devamında kararlıdır.* Türk tarafı Barış Pınarı Harekâtı'na, güvenli bölgeden YPG'nin 120 saat içinde geri çekilmelerini teminen ara verecektir. Harekât, bu geri çekilmenin tamamlanmasını müteakip durdurulacaktır.* Her iki taraf Türkiye'nin, YPG ağır silahlarının toplanması ve YPG tahkimatları ile tüm muharip mevzilerinin kullanılmaz hale getirilmesi dahil, milli güvenlik kaygılarının giderilmesini teminen bir güvenli bölge kurulmasının devam eden önemi ve işlevselliğinde mutabık kalır.* Güvenli bölge, evvelemirde TSK'nın kontrolünde olacak ve her iki taraf, güvenli bölgenin her veçhesiyle uygulanmasında eş güdümü artıracaktır.* Barış Pınarı Harekatı 11. paragraf uyarınca durdurulduğunda, (ABD) Başkanlık Kararnamesi uyarınca hayata geçirilen mevcut yaptırımlar kaldırılacaktır.Türkiye'nin amacının 32 kilometre derinlikte ve Fırat'ın doğusundan Irak sınırına kadar 444 kilometre uzunlukta hiçbir teröristin kalmaması olduğunu kaydeden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "444 kilometre uzunluk ve 32 kilometrelik bir derinlik güvenli bölge. Bunun bir kısmını Amerika ile hallediyoruz. Münbiç ve bazı kısımlarını Rusya ile görüşeceğiz. Önümüzdeki süreçte bu bölgenin tamamının güvenli bölge haline gelmesi için hangi adımlara gerekiyorsa bunu da atacağız" dedi.ABD Başkanı Donald Trump, mutabakata varılmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Trump, Twitter paylaşımında "Türkiye'den güzel haberler var. Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo birazdan basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederim. Milyonlarca hayat kurtarılacak" dedi. Erdoğan, Twitter'dan Trump'a verdiği yanıtta, "Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı terörizmi yendiğimizde daha fazla can kurtarılacak. Bu ortak çabanın bölgemizde barışı ve istikrarı destekleyeceğinden eminim" paylaşımında bulundu.