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’ta operasyonu: 13 gözaltı

merkezli 5 ilde /'ye yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2019 13:54 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 14:06
Zonguldak’ta FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin verdiği sorularla polis koleji ve akademisi sınavlarına giren ve terör örgütünün mahrem yapılanması içinde yer alan şüphelilere yönelik soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında Zonguldak, İstanbul, Bolu, İzmir ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bazı doküman ve bilgisayarlara incelenmek üzere el konuldu. Şüpheliler ise sorgulanmak üzere Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

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Zonguldak’ta FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
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