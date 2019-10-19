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Darbecilerin isimleri kaldırıldı

BARIŞ SAVAŞ Gündem
Giriş Tarihi: 19.10.2019
Darbecilerin isimleri kaldırıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, meclis toplantısında AK Parti'nin önerisiyle 1980 darbesinin mimarları olan isimleri İstanbul'un sokaklarından kaldırdı. Alınan kararla 12 Eylül darbesi sonrası yaptıkları işkencelerle isimleri özdeşleşen paşaların isimleri kaldırıldı. İBB Meclisi'nde de oybirliği ile kabul edilen değişiklik ile Celasun Caddesi'nin isimi Yurtsever Caddesi, Ulusu Caddesi'nin isminin 19 Mayıs Caddesi olarak, Evren Caddesi'nin isminin Millet Caddesi, Tümer Sokağı isminin Tabya Sokağı, Kenanpaşa Sokak isminin Sancak Sokağı, Kenan Caddesi isminin ise 23 Nisan Caddesi olarak değiştirilmesine karar verildi.
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Darbecilerin isimleri kaldırıldı
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