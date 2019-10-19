“Dünya Türkiye’nin büyüklüğünü gördü”

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TSK'NIN Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG'ye yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türkiye ile ABD arasında yapılan görüşmeler sonrası YPG'nin güvenli bölgeden çekilmesi ve teröristlerin ağır silahları bırakması kararı alındı. Vatandaşlar ise anlaşmayı zafer olarak yorumlayarak şunları söyledi:Güvenli bölgenin terörden arındırılması için hem Mehmetçiğimiz şehit düşmeyecek, hem de bu harekâtın maliyeti düşecek. ABD'nin Türkiye'nin ayağına gelerek böyle bir anlaşma yapması, Erdoğan'ın dik duruşunun eseridir.Anlaşma Türkiye'nin güvenlik kaygısını ve göç sorununu çözmesi açısından çok önemli. Tüm dünya şunu bir kez daha anladı. Artık eskinin başına vur ekmeğini al Türkiye'si yok karşılarında. Türkiye artık dünyada önemli bir aktördür.Türkmenim ve Suriye'de yıllarca yaşadım. Oradaki savaştan kaçıp Türkiye'ye geldim. Türkiye dünyayı dize getirdi. Suriye'deki terörü bitiriyor. Erdoğan çok büyük bir lider.Dünya lideri Erdoğan'a, hem sahada hem de masada Türkiye'nin büyüklüğünü gösterdiği için ona minnettarız. Şehit yakınları olarak onunla gurur duyuyoruz. Dünya lideri Erdoğan'ın terör konusunda da istikrarını herkes gördü.Amerika baktı ki Türkiye davasında kararlı, o yüzden YPG'yi çekti. Yapacak bir şeyi kalmadı. Hem sahada hem de masada istediğimizi aldık. Ne mutlu Türküm diyene.Türkiye gücünü başta ABD olmak üzere tüm dünyaya gösterdi. Bir gerçek daha ortaya çıktı Ortadoğu'nun bu bölgenin söz sahibi Türkiye'dirÜlkemizin Barış Pınarı Harekâtı'nda göstermiş olduğu kararlılık ve başarısı, terör unsurları başta olmak üzere birçok devletin gözünü korkuttu. ABD ile yapılan anlaşma Türkiye'nin son zamanlarda aldığı en büyük zaferdir.Başkanımız Erdoğan'ın dik duruşu bu başarıyı getirdi. ABD bizimle baş edemeyeceğini anlamış oldu. Daha başkanımız ne yapsın?