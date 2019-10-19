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Hakkâri, ve ’e atandı

Giriş Tarihi: 19.10.2019
Hakkâri, Yüksekova ve Nusaybin’e kayyum atandı
Hakkâri merkez ile Yüksekova ilçesi ve Mardin'in Nusaybin ilçesine İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atandı. Yüksekova'da terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP'li Belediye Başkanı Remziye Yaşar'ın yerine Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı, Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP'li Belediye Başkanı Cihan Karaman'ın yerine Hakkâri Valisi İdris Akbıyık, Mardin Cumhuribet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz'in yerine de Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar kayyum olarak atandı. İçişleri Bakanlığı, HDP'li Remziye Yaşar hakkında, terör örgütü elebaşının talimatı doğrultusunda belediyede sözde eş başkanlık sistemini uyguladığı, belediye personeline işe gelmeden maaş ödediği, PKK/KCK terör örgütüne para aktardığı yönündeki bilgiler doğrultusunda işlem yapıldığını açıkladı.

Musa DÜZENCİ- Ahmet AKKUŞ - Nezir GÜNEŞ -Ahmet KAVAK / SABAH
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Hakkâri, Yüksekova ve Nusaybin’e kayyum atandı
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