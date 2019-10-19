Kudüs Şairi Nuri Pakdil hayatını kaybetti

BUGÜN NELER OLDU

Yazar ve fikir adamı Nuri Pakdil, 85 yaşında hayatını kaybetti. Türk edebiyatında Necip Fazıl Kısakürek ile başlayan, Sezai Karakoç'la süren büyük akımın üçüncü halkası olarak gösterilen Pakdil, üst solunum yolları enfeksiyonu nedeni ile Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bazı eski ve yeni siyasetçiler, Ankara Şehir Hastanesi'ne gelerek Pakdil'in yakınlarına başsağlığı diledi. Bakan Koca, Pakdil'in bugün ikindi namazına müteakip Ankara'da, Taceddin Dergahı'nda son yolculuğuna uğurlanacağını söyledi.Pakdil geçtiğimiz günlerde kendisini ziyaret eden Bakan Koca'nın telefonuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü.Yazdığı şiirler nedeniyle "Kudüs şairi" olarak tanınan Pakdil, "Yüreğimin yarısı Mekke'dir, geri kalanı da Medine'dir. Üstünde bir tül gibi Kudüs vardır" sözlerinin sahibi olan Pakdil, 1984'te kadar "Biat", "Batı Notları", "Bir Yazarın Notları", "Anneler ve Kudüsler", "Klas Duruş", "Edebiyat Kulesi", "Bağlanma", "Sükut Suretinde"nin de aralarında olduğu 18 kitap çıkardı. Çalışmalarına bir süre ara veren Pakdil, 28 Şubat 1997'de Edebiyat Dergisi Yayınları aracılığıyla yeniden yazmaya başladı ve "Otel Gören Defterler" başlıklı 6 kitaplık deneme serisini yayımlandı.Türk edebiyatına damga vuran şair ve yazar Cahit Zarifoğlu'nun şiirinde "Bu insanlar dev midir / Yatak görmemiş gövde midir' diye bahsettiği Yedi Güzel Adam'ın isimleri ve yollarının kesişme hikayesi TRT1'de yayınlanan bir diziyle anlatılmıştı. "Yedi Güzel Adam" adıyla anılan isimler Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören ve Ali Kutlay'dır. Yolları Kahramanmaraş'ta kesişen 7 Güzel Adam'ın eğitim gördüğü 169 yıllık tarihi Maraş Lisesi, geçen mart ayında müzeye çevrilmişti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nuri Pakdil için başsağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Edebiyatımızın en değerli şahsiyetlerinden biri olan, Kudüs Şairi Sayın Nuri Pakdil Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı taziye mesajı yayımladı.Nuri Pakdil, 1934'te Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Lise eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. İlk çalışmalarını şiir ve deneme türlerinde memleketinde "Demokrasiye Hizmet" gazetesinde yayımladı. Lisedeyken "Hamle" adında bir dergi çıkardı. İstanbul'da bir haftalık dergide sanat sayfaları düzenledi. 1969'da "Edebiyat" dergisini ve 1972'de Edebiyat Dergisi Yayınları'nı kurdu. Edebiyat Dergisi Yayınları'nın ilk kitabı Batı Notları'dır. Edebiyat dergisi, kimi aralıklarla uzun yıllar sürdürdüğü yayınına Aralık 1984'te ara verdi. Edebiyat Dergisi Yayınları ise, 1972-1984 arasında 18'i Nuri Pakdil imzasını taşıyan 45 kitap yayımladı. 28 Şubat 1997'de Edebiyat Dergisi Yayınları'ndan yeniden kitap yayımlamaya başladı. Daha önce yayımlanan 5 kitabın yeniden çalışılmış basımı ve 12 yeni kitabın ilk basımları yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen Nuri Pakdil, Kasım 2014'te Necip Fazıl Saygı