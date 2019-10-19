'Kudüs Şairi' Nuri Pakdil'e veda!

Usta yazar ve şair Nuri Pakdil, üst solunum yolları enfeksiyonu nedeni ile bir süredir Ankara Şehir Hastanesinde tedavi görüyordu.

Kudüs şairi olarak bilinen 85 yaşındaki edebiyat çınarı savaşı kaybetti. Usta yazar için Ankara Hacı Bayram Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Pakdil'in sevenleri ve öğrencileri katıldı.

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Cenaze törenine katılanlar arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de yer aldı.

Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da katıldı.

Yazarın naaşı ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Taceddin Dergahı'nda toprağa verildi.

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