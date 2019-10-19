Maltepe ‘yayaların kenti’ olacak

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Maltepe Belediyesi, kavşak ve sokakları düzenleyerek yaya güvenliğini artıracak "Yaya Güvenliği Dönüşüm Provası"nı pilot mahalle olarak seçilen Zümrütevler'den başlattı. Bernard van Leer Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen kentsel tasarım dönüşümü, Türkiye'de ilk kez Maltepe'de uygulandı. Yüzlerce çocuğun her gün yürüyerek okula gidip geldiği Zümrütevler mahallesinde yaya ve çocuk odaklı tasarımla kavşaklar ve sokaklar rengarenk boyandı ve geçici engeller, saksı gibi aksesuarlarla yeniden düzenlendi. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Bu alanların esas sahipleri, yani 24 saat kullananlar sizlersiniz. O yüzden halka sormak gerekiyor, nasıl bir meydan, nasıl bir sokak istiyorsunuz diye. Bu kent hiçbirimize tek başına ait değil ama hepimizin olabilir" dedi.