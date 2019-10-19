Rüşvetçi savcıların 28 yıl hapsi istendi

BUGÜN NELER OLDU

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, görevden uzaklaştırılan İstanbul Cumhuriyet Savcıları İ.B. ve L.K. hakkında "Görevi kötüye kullanma", "Rüşvet", "Kamu görevlisinin nüfus ticareti", "Gizliliğin ihlal" ve "Göreve ilişkin sırrın açıklanması" suçlarından 7 yıl 10 aydan 28 yıl 6 aya kadar değişen oranlarda hapis istemiyle iddianame hazırladı. İki savcının, sorumluluklarında olmayan soruşturmalar hakkında sorgulamalar yaptıkları, edindikleri bilgileri paylaştıkları ve maddi menfaat temin ettikleri iddia edildi. Şüphelilerin, mesleğin şeref ve onurunu bozan, mesleğe olan genel saygı ve güveni gideren nitelikte davranışlarda bulunduğu öne sürüldü. İddianame kabul edilirse iki şüpheli, Yargıtay'da hakim karşısına çıkacak.