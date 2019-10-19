Talan edilecektı yeşil alan oldu

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti, İstanbul Büyükşehir Meclisi toplantısında, İBB yönetiminin yeşil alan talanına 'dur' dedi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi (İBB) ekim ayı son oturumunda tek gündem maddesi ile toplandı. İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporuna göre Başakşehir ve Tuzla'da muhtelif ada ve parsellerde bulunan 11 taşınmazın park, deprem ve toplanma alanı olarak plan değişikliği yapılması talep edildi. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, meclisin tek bir madde ile teamüllere aykırı olarak gündeme alındığını öne sürerek itiraz etti. AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş ise yapılan işlemlerin tamamen hukuk, teamül ve yönetmeliklere uygun olduğunu söyledi.Gökkuş, belediye mallarının kamu yararına tahsis edildiğini ifade ederek, "CHP bu güne kadar belediye mallarının satılmasına karşıydı. Gelir gelmez, ilk işiniz bunları satmak mıdır? Şu ana kadar KİPTAŞ hiçbir yerde arsa satışı yapmamıştır. Şu anda KİPTAŞ'a ait arsalar satılıyor. Buralar fiiliyatta çocuk parkı, aile sağlığı merkezi. Bizim de burada yapmak istediğimiz yeşil alan ihtiyacını gidermektir" diye konuştu. Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar ise yapılmak istenenin belediye mallarının haraç mezat satılması olduğunu öne sürerek, "Biz AK Parti grubu olarak belediye mallarını talan ettirmeyeceğiz" dedi. Yapılan oylamada AK Parti oyları ile Başakşehir ve Tuzla'daki parseller yeşil olarak işlendi.AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ise meclis sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada İstanbul'a iki günde 7 ilçede yaklaşık 295 bin metrekare yeşil alan kazandırdıklarını söyledi.