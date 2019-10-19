Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı’ndan asker selamlı destek

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Türkiye'nin güney sınırında gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na her kesimden destek devam ediyor. Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı da Şişli'de bir otelde gerçekleştirilen basın toplantısıyla harekata destek verdiğini açıkladı. Vakfın Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Avukat Hamza Akbulut, "Ordumuz zamanından önce çok erken bir zafer kazandı dolayısıyla diplomatik nezaket kurallarına uymayan o mektuba da Cumhurbaşkanımız dirayetini göstererek en güzel cevabı ordumuzun hareketiyle vermiş oldu" dedi. Herkesi Barış Pınarı Harekatı'na destek olmaya çağıran Akbulut, "ABD'ye bir şey demeyenler Türkiye'ye dil uzatıp ordumuzu yıpratmak istemektedir. Devletimiz güvenliğimiz, özgürlüğümüz için her türlü adımı atmıştır. TGTV, üyeleriyle birlikte bu harekatı desteklemektedir, kahraman ordumuzun, Cumhurbaşkanımızın yanındadır" ifadesini kullandı. Basın açıklamasının ardından vakıf üyeleri hep birlikte asker selamı vererek Mehmetçiklere desteğini gösterdi.