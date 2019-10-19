Van’da hain saldırı: 1 asker şehit

Van Çaldıran'da Uzunyol Hudut Karakolu ile Soğuksu Karakolu bölgesinde önceki gece devriye görevi yapan askeri araca, PKK'lı teröristlerce ateş açıldı. Hain saldırıda Uzman Çavuş Eren Öztürk şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyon başlatıldı. Şehit Öztürk'ün cenazesi Bitlis'in Ahlât ilçesinin Kulaksız Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Evli ve 6 aylık bir çocuk babası olan şehidin cenazesi Ahlât Şehitliği'nde gözyaşları ile defnedildi. Kulaksız Camisi imamı Şerafettin Tanyeri, Öztürk'ün kendisine "Şehit olursam adıma cami yaptırın" dediğini anlattı.