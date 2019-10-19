Van’da hain saldırı: 1 asker şehit

BUGÜN NELER OLDU

Van Çaldıran'da Uzunyol Hudut Karakolu ile Soğuksu Karakolu bölgesinde önceki gece devriye görevi yapan askeri araca, PKK'lı teröristlerce ateş açıldı. Hain saldırıda Uzman Çavuş Eren Öztürk şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyon başlatıldı. Şehit Öztürk'ün cenazesi Bitlis'in Ahlât ilçesinin Kulaksız Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Evli ve 6 aylık bir çocuk babası olan şehidin cenazesi Ahlât Şehitliği'nde gözyaşları ile defnedildi. Kulaksız Camisi imamı Şerafettin Tanyeri, Öztürk'ün kendisine "Şehit olursam adıma cami yaptırın" dediğini anlattı.