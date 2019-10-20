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5 operasyonda 36 gözaltı

EMİR SOMER EMİR SOMER Gündem
Giriş Tarihi: 20.10.2019
5 operasyonda 36 gözaltı
İstanbul Polisi, terör örgütü PKK'ya İstanbul'da 5 ayrı operasyon düzenledi. Küçükçekmece'de yer alan ağaçlık alan ve Ümraniye'deki ormanda çıkan yangınlarla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Aranan 5 firari de yakalandı. Operasyonlarda TSK'nın yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin İstanbul genelinde korsan gösteri, yürüyüş, terör saldırısı gerçekleştirebilecekleri saptanan ve PKK'nın sözde gençlik yapılanması üyesi 2'si 18 yaşından küçük 16 şüpheli de gözaltına alındı. Dünkü operasyonlarla birlikte 10 günde toplam 36 şüpheli yakalandı. O şüphelilerden 15'i tutuklanarak cezaevine konuldu.
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5 operasyonda 36 gözaltı
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