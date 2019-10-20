Hacire ananın en mutlu günü

BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın (21) terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasına HDP önünde yaptığı oturma eylemiyle engel olan ve çocukları dağa kaçırılan annelerin sembolü haline gelen Hacire Akar, terör örgütünün elinden kurtardığı oğlunun düğününü yaptı. Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in, HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra, partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Yaptığı oturma eyleminin 3'üncü gününde anne Akar, oğlu Mehmet'e kavuştu. Anne Akar'ın yaptığı bu eylemin ardından Türkiye'nin dört bir yanından çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan aileler, HDP önüne gelerek 47 gündür eylemlerini sürdürüyor. HDP önündeki 55 ailenin oturma eylemi sürerken, anne Akar, dağa kaçırılmasına engel olduğu oğlu Mehmet'in yarım kalan düğününü gerçekleştirdi. Merkez Sur ilçesine bağlı kırsal Soğanlı mahallesinde yapılan düğünle Kader Akar ile hayatını birleştiren Mehmet Akar'ın bu mutlu gününde İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, aileyi yalnız bırakmadı. Hacire Akar, "Düğününe 20 gün kala oğlum ortadan kayboldu. HDP'liler tarafından dağa götürülmek üzere kandırıldığını öğrenince parti binası önünde oturma eylemi yaptım. Devletin desteği ile oğluma kavuştum. Şimdi yarım kalan düğünümüzü tamamlıyoruz, çok mutluyuz" dedi.PKKtarafından kandırılarak dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan anneler, çocuklarını kurtarana kadar yaz-kış demeden direnişlerini sürdüreceklerini ifade ettiler. Oğlu Azad'ın daha 11 yaşında iken 4 yıl önce HDP'liler tarafından kandırılarak terör örgütü PKK'ya götürüldüğünü belirten 63 yaşındaki Remziye Akkoyun, "Bu yaşlı bedenimle oğlumu almaya Suriye'ye gideceğim. Bunun için bana imkân verilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı. Oğlunun HDP'nin Diyarbakır İl binasına geldikten sonra bir daha haber alamadıklarını belirten Akkoyun, "Defalarca parti binasına geldim 'oğlumu verin bana geri getirin' dedim. Fakat kimse sesime kulak vermedi. Oğlum Azad'ın diğer 2 ağabeyi de HDP'liler yüzünden şu anda cezaevinde. Oğlumu bana geri getirmelerini bekliyorum. Artık tahammülüm kalmadı. Oğlumun hasretinden geceleri yatamıyorum, hasta oldum. Oğlumu getirmezlerse Suriye'ye gideceğim. Ya oğlumu verecekler ya da ben Suriye'ye gidip oğlumu almadan gelmeyeceğim" şeklinde konuştu.