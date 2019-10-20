Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > MSB'den çekilen PYD'li teröristlerle ilgili flaş açıklama

'den çekilen 'li teröristlerle ilgili flaş açıklama

: /’li teröristlerin 120 saat içerisinde bölgeden çıkması yakından takip edilirken, bu kapsamda hiçbir engelleme yapılmadığı gibi  bölgeden çıkış ve tahliye faaliyetleri sıkı şekilde ’li muhataplarla koordine edilmektedir.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 20.10.2019 16:31 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019 16:52
MSB'den çekilen PYD'li teröristlerle ilgili flaş açıklama

MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri, 17 Ekim 2019 tarihinde Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içerisinde bölgeden çıkmasını yakından takip etmektedir. Bu kapsamda kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi bölgeden çıkış ve tahliye faaliyetleri sıkı şekilde ABD'li muhataplarla koordine edilmektedir.

Teröristlerin hareketleri İHA ve SİHA'larla izleniyor!

Bu kapsamda yaklaşık 55 araçlık bir konvoy Rasulayn'a giriş yapmış ve 86 araçlık bir konvoy Tel Tamir istikametinde çıkış yapmıştır.
ABD ile yapılan mutabakata rağmen PKK/YPG'li teröristlerce 17 Ekim 2019, saat 22.00'den itibaren toplam 22 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir.
Konuyla ilgili ABD askeri yetkilileri ile yakından koordineye devam edilmektedir.

Son dakika haber! Dışişleri Bakanlığı'ndan AF örgütüne çok sert cevap!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
MSB'den çekilen PYD'li teröristlerle ilgili flaş açıklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN