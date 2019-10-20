Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Resulayn’da cephanelik ele geçirildi

Resulayn’da cephanelik ele geçirildi

AA Gündem
Giriş Tarihi: 20.10.2019
Resulayn’da cephanelik ele geçirildi
Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn'da YPG/PKK'ya ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter adresinden yapılan paylaşılan görüntülerde, cephanelikte kamuflaj, hücum yeleği, askeri malzemelerin yanı sıra ağır makineli silahlara ait mühimmat kasaları bulunduğu görülüyor. Bakanlık Tel Abyad Hastanesi'nin teröristler tarafından tahrip edildiğini gösteren görüntüleri de yayımlayarak "Hastanenin hızlı şekilde hizmete sokulması için yapılan incelemede sağlık cihazlarının yakılarak tespit edilmiştir" denildi..
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Resulayn’da cephanelik ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN