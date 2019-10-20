Resulayn’da cephanelik ele geçirildi

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Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn'da YPG/PKK'ya ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter adresinden yapılan paylaşılan görüntülerde, cephanelikte kamuflaj, hücum yeleği, askeri malzemelerin yanı sıra ağır makineli silahlara ait mühimmat kasaları bulunduğu görülüyor. Bakanlık Tel Abyad Hastanesi'nin teröristler tarafından tahrip edildiğini gösteren görüntüleri de yayımlayarak "Hastanenin hızlı şekilde hizmete sokulması için yapılan incelemede sağlık cihazlarının yakılarak tespit edilmiştir" denildi..