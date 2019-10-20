Şehit polisin katili 2 terörist öldürüldü

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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 26 Temmuz gecesi devriye görevi yapan polis otosuna çapraz ateş açıp, polis memuru Taha Uluçay'ı şehit eden 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Sincik ilçe merkezinde 26 Temmuz'da devriye görevi yapan polis memuru Taha Uluçay (31) ile ekip arkadaşlarının içinde bulunduğu polis otosuna PKK'lı 2 terörist tarafından otomatik silahla saldırı düzenlenmişti. Saldırıda evli ve 1 çocuk babası polis memuru Taha Uluçay şehit olmuş, 2 polis yaralanmıştı.Adıyaman Jandarma Komutanlığı, Akçalı köyü kırsalında düzenlenen operasyonla 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristlerin üzerlerinden çıkan not defterinden polis memuru Taha Uluçay'ı şehit eden teröristler olduğu ortaya çıktı.