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Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan AF örgütüne sert cevap

Barış Pınarı Harekatına yönelik saldırılara ilişkin son dakika gelişmesi... Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası Af Örgütü’nün Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin raporundaki mesnetsiz iddiaları bütünüyle reddediyoruz. Sözkonusu asılsız iddiaları, Suriye’den kaynaklanan ve ulusal güvenliğimize kasteden terör tehdidine karşı mücadelemize karşı başlatılan karalama kampanyasının parçası olarak değerlendiriyoruz.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 20.10.2019 10:51 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019 10:55
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan AF örgütüne sert cevap

Uluslararası Af Örgütü Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin kara propaganda ve gerçek dışı iddialara sarılarak Türkiye'nin Suriye'deki operasyonunda 'savaş suçu işlendiğini' iddia etmişti. Dışişleri Bakanlığı, Af Örgütü'ne net ve sert biçimde cevap verdi.

TÜRKİYE'DEN NET CEVAP: TÜMÜYLE REDDEDİYORUZ

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Uluslararası Af Örgütü'nün Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin raporundaki mesnetsiz iddiaları bütünüyle reddediyoruz. Sözkonusu asılsız iddiaları, Suriye'den kaynaklanan ve ulusal güvenliğimize kasteden terör tehdidine karşı mücadelemize karşı başlatılan karalama kampanyasının parçası olarak değerlendiriyoruz" denildi.

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Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan AF örgütüne sert cevap
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