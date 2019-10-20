Uyuşturucu sevkiyatına şok baskın: 22 valizde 676 kilogram yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın talimatı doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Mobil Park Timleri ve Asayiş Büro Ekipleri, Başakşehir İlçesi'nde çalışmalarda bulundu.

GÖZETİM ALTINA ALINDI, SUÇÜSTÜ YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mobil Park timleri ve Asayiş Büro Ekipleri, araçtan uyuşturucu ile sevkiyat yapıldığı ihbarı nedeni ile Başakşehir'de belirtilen adresi gözetim altına aldı.

Şüphelinin yaşadığı siteye dün saat 15.00 sularında şüpheli Enver Ç. giriş yaptığı an polis ekipleri, takibe aldığı şüpheliyi site içerisinde durdurdu. Araçta yapılan arama sonrası uyuşturucu madde ile şüpheli suçüstü yakalandı.

Uyuşturucu operasyonu saniye saniye kamerada!

22 VALİZDE 676 KİLOGRAM UYUŞTURUCU MADDE

Şüpheli Enver Ç.'nin aracında yapılan detaylı arama sonrası iki valiz içerisinde 25 paket 58 kilogram skunk ele geçirildi. Şüpheli Enver Ç.'nin sitede bulunan ikametinde de polis ekiplerince arama yapıldı. Yapılan arama sonucu 20 valiz içerisinde 345 adet streçlenmiş vaziyette 618 kilogram olan skunk maddesi ele geçirildi. Toplamda, 22 valiz içerisinde 676 kilogram uyuşturucu madde evinde ve aracında bulunan şüpheli Enver Ç. gözaltına alındı. Şüphelinin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.