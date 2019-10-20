Yunanistan yaralı göçmenleri zorla Türkiye’ye gönderdi

BUGÜN NELER OLDU

Avrupa ülkelerinin göçmenlere karşı acımasızlığının son örneği Yunanistan'da yaşandı. Afganistan, Pakistan ve Sri Lanka uyruklu 22 göçmen, Yunanistan hudut polisince yaralı şekilde zorla Türkiye'ye gönderildi. Jandarma ekiplerince Kadıdondurma köyü yakınlarında yaralı halde bulunan göçmenler, Edirne ve ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Afgan Abdülvahap Nasari (17), Yunan polisinin otobüslerine ateş açtığını ve kaza yaptıklarını belirterek, "Yaralı halde bizi bota bindirip Meriç Nehri'nden geri gönderdiler. 12 ve 63 yaşındaki iki kişi kazada öldü" dedi.