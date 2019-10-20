Yüzleri maskeli beş şüpheliye Sultanbeyli’nde baskın yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne hırsızlık ihbarının gelmesi üzerine ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, ilçenin Hasanpaşa Mahallesi Gaziemir Caddesi üzerinde bulunan bir iş yeri önünde yüzleri kapalı şüpheli beş kişinin olduğu ihbarı üzerine polisler olay mahalline intikal etti.

KASA AÇMA İÇİN ALETLER VE RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

İş yerine girerken suçüstü yakalanan H. C.. İ., İ. K., E. İ., O. Ş. ve Ö. F. A. isimli kişiler gözaltına alındı. Şüphelilerinin bir minibüsle hırsızlık suçunu işlemeye geldikleri tespit edilince, araçta arama yapıldı. Polis ekiplerince minibüste yapılan aramada bir tane çalıntı plaka, bir tane ruhsatsız tabanca, beş tane fişek, kasa taşıyıcı ve hırsızlık olayında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

11 SUÇ KAYDI OLAN ŞÜPHELİ ÇOCUK BÜRO AMİRLİĞİNE TESLİM EDİLDİ

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan beş kişiden biri olan İ.K.'nın "Mala zarar verme", "Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek surite ile hırsızlık", "Basit yaralama", "Bina eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık", "Evden hırsızlık", "Oto hırsızlık", "Bisiklet ve motosiklet hırsızlığı", "Tehdit", "Kasten yaralama", "Hakaret" ve "Çocuğun cinsel istismarı" suçlarından kaydı bulunduğu tespit edildi. 11 suç kaydı bulunan İ. K. isimli şüphelinin yaşı küçük olduğu için gerekli işlemleri Emniyet'te yapıldıktan sonra Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANARAK CEZA EVİNE TESLİM EDİLDİ

Şüpheliler H. C.. İ., E. İ., O. Ş. ve Ö. F. A.'nın suç kaydına rastlanmadı. Şüpheliler Emniyet'teki işlemleri sonrası çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.