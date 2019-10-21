İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik yeni bir gelişme yaşandı.

Ekiplerce yürütülen operasyon kapsamında Pendik, Ataşehir, Bahçelievler ve Silivri ilçelerinde operasyon için düğmeye basıldı.

Akaryakıt kaçakçılarına darbe

Yürütülen operasyonda satışa hazır halde toplam 34 bin 715 litre '10 numara' olarak tabir edilen kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyon, bir adet minibüs ve bir adet tanker muhafaza altına alındı. Ekipler 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 57 yaşındaki Abdurrahman A., 51 yaşındaki İsak Ş., 52 yaşındaki Haluk Ö. Ve 31 yaşındaki Cuma A. hakkında '5607 sayılı kanuna muhalefet' suçundan adli işlem uygulandı.

Aybüke DEDE / SABAH