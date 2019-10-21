Bakan Cahit Turhan'dan Ekrem İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Bakan Turhan, TCDD Genel Müdürlüğünce Haydarpaşa Gar sahası ve Sirkeci Gar sahasının atıl durumda olan bazı bölümlerinin kiralanmasına yönelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Turhan, Başkan İmamoğlu'nun açıklamalarını üzülerek takip ettiğini bildirdi.

'NE KADAR ETİK OLMUŞTUR'

"Bilindiği üzere Haydarpaşa ve Sirkeci'de bahse konu gayrimenkullerin bulunduğu alanlar, sit kapsamındadır ve imar kısıtlılığı bulunmaktadır" diyen Bakan Turhan, bu alanların Marmaray'ın hizmete girdikten sonra yolcu hareketliliğinin azalması nedeniyle ihtiyaç dışı kaldığını vurguladı. TCDD'ye gelir sağlanması amacıyla, bu alanlar için ihaleye çıkıldığını kaydeden Bakan Akar, "İhale baştan sona, TCDD'nin kiralama yönetmeliğine uygun olarak yapılmıştır. Buna karşın, Sayın Belediye Başkanı, ihale yapılmadan önce, 'Ne pahasına olursa olsun bu ihaleyi alacağım' diyerek ihalenin rekabet ilkesini sekteye uğratmıştır. Şöyle ki; ihaleyi alan firma burada yapacağı işlerle ilgili ruhsat, izin ve belgeleri nereden alacaktır? Su, doğalgaz, gayri sıhhi müessese belgesi gibi belgeler nereden alınır? Elbette Belediye ve ona bağlı kurumlardan. Bu açıdan Büyükşehir Belediyesi'nin sürece müdahil olması en başından rekabet ilkesine halel getirmiştir. Şimdi soruyorum size, İBB'nin iştirakleri olan firmaların ihaleye girmesi ne kadar etik olmuştur?" ifadelerini kullandı.

'BELEDİYE'NİN ORTAK GİRİŞİMİ DAHA DÜŞÜK TEKLİF VERMİŞTİR'

Bakan Turhan, Belediye şirketlerinin ihaleden elenme sebebinin, sosyal medyada yayınlanan videoda bahsedilen hususlarla alakalı olmadığını vurgulayıp, şunları kaydetti:

"Zaten ihale şartları, önceden kamuoyuna açıkça sunulmuştur. İhalede öncesinde, firmaların tek tek veya ortak girişim olarak girmesi halinde sağlaması gereken şartlar da aleni bir şekilde ilan edilmiştir. Belediye'nin söz konusu firmaları, istenilen şartları gerek tek tek gerekse ortak girişim olarak yerine getirememiştir. Ayrıca açık açık şartnamede, 'müştereken ve müteselsilen' ifadesinin belirtilmesine rağmen teklif mektubu ekinde bu ifadeye yer verilmemiş ve değiştirilmiştir. İhale Komisyonu, yaptığı inceleme neticesinde tüm bu hususları tespit etmiş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinin oluşturduğu ortak girişimi ihale dışı bırakmıştır. Kaldı ki, ihaleye Belediye'nin ortak girişimi daha düşük teklif vermiştir. Şimdi buradan herkese soruyorum; ihale şartlarını sağlayamayan ve daha düşük teklif verenin kazanması mı doğrudur, yoksa ihale şartlarını sağlayıp daha yüksek teklif verenin mi kazanması mı?"

'SAYIN İMAMOĞLU'NU NEDEN RAHATSIZ ETMEKTEDİR'

Açıklamasında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sorular yönelten Bakan Turhan, şu ifadelere yer verdi:

"Öncelikle şartnamede istenilen evrakları bile hazırlamaktan aciz olan İBB yönetiminin ihaleyi almaya çalışması normal bir durum mudur? Bugüne kadar ki ticari ilişkilerinde de hep bu yöntemi mi izlemiştir? Ayrıca girmeye çalıştığı ihalede, Belediye ortak girişiminin teklifinin 3 katı teklif veren şirketin, ihaleyi kazanmasından daha doğal ne olabilir? Kamunun yüksek kazanç elde etmesinden bir rahatsızlık mı duymaktadır? 'Yeterliliğe sahip olmadan ihaleye girerim, daha az teklif veririm; ihaleyi de bana vermek zorundasınız' demek zorbalık değil midir? TCDD, 350 bin TL kira vermeyi teklif eden şirket yerine, 100 bin TL teklif eden ortak girişime bu ihaleyi verse, hukuki ve meşru davranmış olur mu? TCDD, tersi davranış gösterseydi, kamu zararı yaşanmış olmayacak mıydı? Kamudan bu tip gayrı meşru taleplerde bulunmak, kendilerinin benimsediği ve alışkanlık haline getirdiği bir yöntem midir? Şartname ve teklif edilen rakamlar ortada ve her şey şeffafken, kopartılan bu yaygara, ihale makamına sallanan parmaklar, ihaleye fesat karıştırmak değilse nedir? İBB'nin elinde, bu alanların binlerce katı büyüklüğünde yerler var iken, ihaleye konu alanlarda toplum yararına, modern bir kültür- sanat alanı kurulacak olması, Sayın İmamoğlu'nu neden rahatsız etmektedir? Bu ihaleyi yapan TCDD; neyi, nasıl, niçin ve ne kadar süreyle yapması gerektiğini tabi olduğu mevzuat usullerine uygun yapmıştır. Sayın Belediye Başkanı'nın ülkemizin saygın kuruluşlarından TCDD'nin itibarını zedelemeye kalkmasındaki maksadı nedir?"



'MAKSADI NE OLABİLİR'

Bakan Turhan, Başkan İmamoğlu'nun ihalenin iptal edilerek ihale konusu alanların Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmesini istediğini belirterek, "Benzer talep, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önceki dönem yönetiminden de gelmişti. Büyükşehir'in o zamanki yöneticileri, Haydarpaşa ve Sirkeci garlarına ait kullanılmayan alanların Belediye'ye tahsisini istemiş, TCDD bu talebi uygun görmemiştir. Ülkemizin bugününe bakacak olursak, bugün milli birlik ve beraberlik günüdür. Belediye Başkanı'nın böylesine anlamlı günlerde, gerçekleri saptırarak, birtakım avukatları da yanına alarak, genel kamuoyunu ve İstanbul halkımızı galeyana getirmeye çalışmasına anlam vermek mümkün değildir. Sayın Başkan'ın, gerçekleri saptırarak toplumu galeyana getirmeye çalışmaktaki maksadı ne olabilir. Acaba İstanbul halkını galeyana getirmeye çalışması, dilinden düşürmediği kucaklama stratejisinin bir parçası mıdır?" ifadelerini kullandı.

'GÜNDEM SAPTIRARAK VERDİĞİ SÖZLERİ UNUTTURMANIN PEŞİNDE'

Bakan Turhan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti: "Kurumlarımız keyfiyet değil, hukuk esaslarına göre yönetilmektedir. Belediyelerimiz de buna dahildir. Belediye başkanı olmak, hiç kimseye hukuku çiğneme hürriyeti vermez. Belediyeler veya belediye başkanları da hukukun üzerinde değildir. Gerçi Sayın İmamoğlu, görevden alınan belediye başkanlarını ziyaret etmekle, ne kadar hukuk ve hukuk düzeni yanlısı olduğunu ortaya koymuştur. Hukuk ölçülerinin dışına çıkmak, bir belediye başkanı için aynı zamanda oyunu aldığı vatandaşları aldatmak anlamı da taşımaktadır. Buna kimsenin hakkı yoktur, olamaz da. Son olarak, Aziz İstanbul halkı! Sayın Belediye Başkanı, bir yandan da gündem saptırarak İstanbul'a ve İstanbullulara verdiği sözleri unutturmanın peşinde. Metro ve ulaşım gibi konularda verdiği sözler vardı. Hani, o sözler nerede? Bu kapsamda, yeni projelere başlamak bir yana, önceki belediye yönetimi döneminde yürütülen çalışmaların durdurulmuş olması hususunda da siz kıymetli İstanbul halkının bilgi sahibi olmaya hakkı vardır diye düşünüyorum. Milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, kendi sorumluluklarını yerine getirememenin acziyeti içerisindeki tavır ve ruh hali ile hareket eden bir şahsın, usulüne uygun bir ihale bahanesiyle, sosyal medyada yalan-yanlış ifadeler içeren videolar paylaşıp, halkımızı galeyana getirmek istemesinin amacını ve hedefini sizin engin basiretinize ve ferasetinize bırakıyorum."