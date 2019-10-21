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'da operasyonları: 2 gözaltı

'da düzenlenen operasyonlarda 27,5 kilogram esrar ile 2 kilogram sentetik ele geçirildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 21.10.2019 11:44
Batman'da uyuşturucu operasyonları: 2 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

Şüpheli M.S'nin evinde yapılan aramada 11 kilo 800 gram, evin bahçesinde ise molozlar arasında 15 kilo 700 gram esrar bulundu.

Bir parkta ise yüklü miktarda uyuşturucu satışı gerçekleştirileceği ihbarını alan polis ekiplerince yapılan şüpheli A.K'nin üst aramasında 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler M.S. ve A.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Batman'da uyuşturucu operasyonları: 2 gözaltı
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