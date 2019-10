Gözaltına alınan 20 şüpheli hakimliğe sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının tespitleri ile itirafçı beyanı ve inceleme sonuçları neticesinde askeri okul mülakatlarında örgütsel 'Kod sistematiği' kullanılarak, TSK'ya örgüt mensuplarının sızdırılmasına ilişkin 2013 yılında yapılanan sınavla ilgili gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen 20 şüpheli savcılıktaki sorgularının ardından, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'Kamu kurum ve kuruluşların zararına dolandırıcılık' suçlarından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerin hakimlikteki sorgulamaları ise sürüyor.



İtirafçı oldu

Savcılığın şüphelilere yönelik hazırladığı sevk yazısında, itirafçı askeri şahsın ifadesine yer verildi. İfadede, "2013 yılında Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu personel alımlarına ilişkin olarak mülakat komisyonunda görev yaptığını, sistematik belirlenen aday numaralardan terör örgütü mensubu adaylarını örgüt mensubu komisyon üyelerinin tanıdığını, bunun da aday numaralarının ve kimlik numaralarının belirli hanelerdeki rakamların toplamından örgütsel bir kod sistematiğinin belirlenmesi yoluyla olduğunu" ifadeleri yer aldı.



Terör örgütü mensubu adaylara yüksek, diğerlerine düşük not

Sevk yazısında yer alan itirafçı ifadesinde kendisine, örgütsel 'kod sistematiğini' örgütte kendisinden sorumlu sözde sivil imamın verdiğini, mülakata giren terör örgütü mensubu adaylara yüksek, diğerlerine düşük not verilerek örgüt mensuplarının askeri okullara sızmalarının sağlandığını anlatan itirafçı asker şüpheli, 2013 yılında mülakata girenlere ilişkin örgütsel kod sistematiğinin verilen aday numaralarının 2. ve 3. hanelerindeki rakamların toplamının 9, 10, 11 ve 12. olan şahısların terör örgütü mensubu şahıslar olduğunu belirtti.



Kamu zararının 105 milyon 814 bin 032 TL

Soruşturmaya ilişkin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığınca Kriptoloji uzmanlarına hazırlatılan bilirkişi raporuna yer verilen sevk yazısında, aday numaralarının 2. ve 3. basamaklarındaki rakamların sayı değerlerinin toplanmasıyla elde edilen değerin rastgele dağıtılmadığının hipotez testiyle tespit edildiği belirtilerek, "Yani sonuç olarak 2013 yılında yapılan her iki mülakat için belirtilen örgütsel formüle uyan ve mülakatı geçenlerin tüm mülakatı geçenlere göre oranın yüzde 97,70 olduğu, sonuç olarak 2013 yılında belirtilen oranda (sayısal olarak 724) terör örgütü mensubu askeri öğrencinin Deniz Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okuluna sızdırıldığı tespit edilmiştir" kaydedildi.

Bilirkişi raporunda, örgütsel faaliyet kapsamında denetim olanağı kaldırılacak şekilde hile kullanılarak, örgüt mensuplarının TSK'ya dahil edilmesiyle oluşan kamu zararının 105 milyon 814 bin 032 TL olduğunun (724 şahıs üzerinden yapılan harcamalar hesaplama) Milli Savunma Bakanlığınca tespit edildiği vurgulandı.

Soruşturmaya konu olan 2013 yılındaki mülakatta görev alan sözde sivil imamların talimatıyla örgüt mensubu adayların askeri okullara sızmasını sağlayan, haklarında örgüt mensubu oldukları yönünde itirafçı beyanı olan ve meslekten ihraç edilen/emekli 7'si albay, 9'u yarbay, 9'u binbaşı, 13'ü yüzbaşı, 2'si üsteğmen, 3'ü astsubay olmak üzere 43 askeri personel hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'Kamu kurum ve kuruluşların zararına dolandırıcılık', 'Başkalarına çıkar sağlamak amacıyla nüfuzunu kötüye kullanmak' ve 'Sahte belge düzenlemek' suçlarından gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

Şüphelilerden 20'sinin yakalandığı belirtilen yazıda, yakalanan şüphelilerden ikisinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebinde bulunarak itirafta bulunduğu kaydedildi. Sevk yazısında son alınan itirafçı beyanlarında, önceki itirafçı beyanı ile kriptoloji uzmanlarının hazırladığı raporu da teyit ettikleri vurgulandı.

