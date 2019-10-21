Hainlerin mayını çocukları vurdu

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Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan, Şanlıurfa Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad ilçesind- YPG/PKK tarafından bir eve tuzaklanan mayının patlaması sonucu biri çocuk üç sivil yaralandı. Evin sahibi Ebu Ahmet, avluda terör örgütü tarafından tuzaklanan mayının patlaması sonucu biri çocuk üç sivilin yaralandığını söyledi. YPG/PKK teröristlerinin bölgeden kaçarken sivillerin evlerini mayınladığını belirten Ebu Ahmet, "Örgüt şehirden çıkarken evlerimizi, dükkanlarımızı ve yolları mayınladı. Evlerimizi bile mayınladılar. Mayınlamadıkları yer kalmadı" dedi. Patlamada kardeşi ve yeğeninin yaralandığını ifade eden Ebu Ahmet, terör örgütünün aileleri yerlerinden edip her yeri mayınladığını, bu nedenle insanların evlerine dönmeye korktuğunu belirtti. Yaralılar, Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı sağlık ekiplerinin yardımıyla tedavi için en yakın hastaneye sevk edildi. Terör örgütü, cami ve kiliseleri karargah olarak kullandığı ilçeden kaçarken Tel Abyad hastanesini de talan edip bazı bölümlerini yakarak kullanılmaz hale getirmişti. AA