Hakkâri’den acı haber: 1 şehit

BUGÜN NELER OLDU

Hakkari'ninŞemdinli ilçesine bulunan 34. Hudut Tugayı Karagöztepe Üs Bölgesi'nde görevli Piyade Er Sezai Ekşioğlu, teröristlerin açtığı taciz atışı sonucu şehit oldu. Acı haberi Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Altıntepe köyünde alan Arzu ve Mustafa Ekşioğlu çifti, gözyaşı döktü. Şehidin evine ve köyün sokaklarına, Türk bayrakları asıldı. Bekar ve biri kız 4 kardeşin en büyüğü olan Şehit Er, bugün toprağa verilecek.Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, İran sınırında bulunan Şehit Piyade Er Haşim Türkoğlu Karakolu ile Kozlu Üs Bölgesi arasında devriye gezen askerlerin bulunduğu zırhlı araç, PKK'lı teröristlerin roketli saldırısına uğradı. Saldırıda 1'i ağır 5 asker yaralandı.Şırnak'ın Uludere ilçesinde odun toplamaya giden köylülere PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 4 kişi yaralandı.