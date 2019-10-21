İzmir'de 93 düzensiz göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, Seferihisar'ın Teke Burnu açıkları ile Foça ilçesine bağlı Aslan Burnu açıklarında 2 lastik botta düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik unsurları harekete geçti.

Durdurulan botlarda 38'i Afganistan, 22'si Kongo, 11'i Irak, 6'sı Güney Afrika, 4'ü İran, 4'ü Senegal, 2'si Togo, 2'si Mali, 1'i Liberya, 1'i Orta Afrika, 1'i Nijerya 1'i de Etiyopya uyruklu olmak üzere 93 düzensiz göçmen yakalandı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.