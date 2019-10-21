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'nün 'Güncel Yapı'sına operasyonda yeni gelişme

Cumhuriyet Başsavcılığı ve KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde /PDY silahlı terör örgütünün Yeni Güncel Yapı'sına yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 21.10.2019 10:19 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 10:20
FETÖ'nün 'Güncel Yapı'sına operasyonda yeni gelişme

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Yeni Güncel Yapısı'nda yer aldıkları belirlenen 26 şahsa 12 Temmuz tarihinde eş zamanlı operasyon yapılmıştı. Soruşturmanın devamında, alınan ifadeler ve dosya tetkiklerinde açık kimlikleri tespit edilen ve aktif FETÖ faaliyetlerinde bulundukları değerlendirilen Kayseri'de bulunan 4 kişi ve İstanbul'da bulunan bir kişinin yakalanması için bu gün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonda 3 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, 2 şahsın yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

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FETÖ'nün 'Güncel Yapı'sına operasyonda yeni gelişme
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