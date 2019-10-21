Minik yüreklerden Mehmetçiğe mektup

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Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi öncülüğünde ildeki okullarda eğitim gören 3 bin 214 öğrenci, Suriye'de görev yapan Mehmetçiğe moral ve destek için mektup yazdı. Öğrencilerden bazıları yolladıkları mektubun içine harçlık, bazıları da hediye koydu. Şehit polis Yusuf Erin'in oğlu Yusuf Cefer Erin ise mektubunda babasının intikamının alınmasını istedi. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekacar, "Mektuplardan ikisi var ki ben bunu kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Şehit polis Yusuf Erin'in oğlu Yusuf Cefer Erin mektubunda 'Benim adım Yusuf Cefer Erin, ben sizi çok seviyorum, ülkemizi koruyorsunuz, annemle size dua ediyoruz. Benim babam polis ama şehit oldu, üçüncü sınıfa gidiyorum. Ama siz şehit olmayın, savaşı kazanın, teröristleri bitirin, babamın intikamını alın' diyor. Bir diğer mektubumuz Beşiri'nin İki Köprü beldesine bağlı bir köyde yaşayan Muhammed Emre Özalp'ten. Mektup sonunda diyor ki Muhammed, 'Ben size harçlığımı gönderiyorum, lütfen bu harçlığımla bir çocuğa hediye alın. Hediye alın ki çocuklar üzülmesin, çocuklar yetim kalmasın ve teröristlere deyin ki 'Bizim çocuklarımız vatanını ve bayrağını çok seviyor' diyor. Gönderdiği mektup içerisinde harçlığı 21 buçuk lira. Bizim çocuklarımız dahi bu kadar mert, bu kadar yürekli iken hiç kimse bu milleti dize getiremeyecektir" diye konuştu. AA