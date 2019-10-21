Terör örgütünün güç kaybettiğini anlayınca kaçmışlar

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubesi ekiplerince, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK içerisinde silahlı faaliyet yürüttükleri iddiasıyla 17 Ekim'de yakalanan Suriye uyruklu Ahmet E'nin, İbrahim V'nin yeğeni olduğu, Halid A. ve Sabiha M'nin de karı koca oldukları tespit edildi.

Yaklaşık 5 yıl önce güç kaybettiğini fark ettikleri örgütten kaçan ve insan kaçakçılarına para ödeyerek Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yapan zanlıların, güvenlik güçlerine yakalanmamak için kent merkezinden uzak bölgelerde yaşadıkları, sürekli yer değiştirdikleri ve genelde köylerde mevsimlik ve inşaat işçisi olarak çalıştıkları ortaya çıktı.

Suriye'de örgütte silahlı faaliyette bulundukları dönemde kişi başı biner lira maaş alan zanlıların, İngilizce ve Fransızca konuşan yabancı uyruklu askerlerden eğitim aldıkları öğrenildi.

Zanlılardan Ahmet E'nin örgüt üyeleri arasında kurulan, görüntü ve fotoğrafların da paylaşıldığı sosyal medya gruplarında bulunduğu, çatışma bölgeleriyle sürekli irtibat sağlayarak teröristlerin durumu hakkında bilgi aldığı belirlendi.

Barış Pınarı Harekatı başlayınca örgüte katılmaktan vazgeçmiş

Ahmet E'nin yeniden örgüte katılma planları yaptığı ancak Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle bu fikrinden vazgeçtiği tespit edildi.

Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün faaliyetlerini takip edip paylaşan Ahmet E'nin, amcası İbrahim V. ile Konya ve Gaziantep'te de saklandığı, İbrahim V'nin de Bab bölgesinde, aynı zamanda komutanı olan amcasının oğlunun emrinde eylemlere katıldığı saptandı.

Halid A. ile eşi Sabiha M'nin de Tel Abyad'da YPG/PKK saflarında yer aldığı, Sabiha M'nin kardeşi ve babasının halen terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde sözde komutan oldukları ve son görüşmelerinde Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla zor durumda kaldıklarını anlattıkları öğrenildi.

Çiftin, sosyal medya hesapları üzerinden de örgüt mensuplarıyla arkadaşlık kurdukları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen zanlılardan İbrahim V, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, serbest bırakılan 3 zanlı ise sınır dışı edilmek üzere Gömeç Geri Gönderme Merkezine gönderilmişti.