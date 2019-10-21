Türkiye bizi terörden kurtardı

BUGÜN NELER OLDU

Barış Pınarı Harekâtı ile teröristlerden temizlenen Suriye'deki Tel Abyad'a, Mehmetçik ve başta Kızılay olmak üzere Türk yardım kuruluşlarının eli değdi. Terörden temizlenen Suriye'nin Resulayn ve Tel Abyad kentinde 10 bin kişiye, Türk Kızılayı tarafından gıda ve hijyen malzemesi yardımı yapıldı. Tel Abyad'da teröristler tarafından karargâh ve hapishane olarak kullanılan Ermeni Kilisesi'nin yeniden ibadete açılmasıyla ilgili çalışmalar başlatıldı. PKK/YPG'lilerin kaçarken ateşe verdiği Tel Abyad Hastanesi'nin onarımı için de çalışmalar başladı. Onarım bitene kadar bölgede yaşayan sivillerin mağdur olmaması için de Mehmetçik, Tel Abyad'da sağlık hizmetlerine başladı. Başta çocuklar olmak üzere yüzlerce kişi sağlık taramasından geçirildi.Teröristlerden temizlenen Tel Abyad'dan kaçan insanlar evlerine geri dönmeye devam ediyor. Türkiye'nin bölgeye gelmesiyle birlikte rahat bir nefes aldıklarını söyleyen Mukir Faysal, "Tel Abyad'da PKK/YPG'liler beni esir aldı. Günlerce sorguladı. Beni iki ay hücrede tuttular. Daha sonra Ayn El Arab'a götürdüler. 105 gün de orada hücrede kaldım. Çok şükür kurtulduk ve çok mutluyuz. İnşallah hep böyle kalır. Allah Türkiye halkından ve Türk ordusundan razı olsun" dedi.Evi teröristler tarafından bombalanan 60 yaşındaki Fatma Abdullah "Evimi yaktılar. Evime mayınlar, patlayıcılar yerleştirdiler. Türkler'e haber verdik. Gelip temizleyecekler. Türkiye, Tel Abyad'a geldi, kurtulduk. Türkiye sayesinde huzura kavuştuk" diye konuştu.