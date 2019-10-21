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/PKK sempatizanları 'nin kuzeyinden çekilen güçlerini protesto etti

'nin Kamışlı ilçesindeki /PKK sempatizanları, bölgeden çekilen güçlerini taşıyan tırlara domates ve patates attı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 21.10.2019 17:00 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 17:03
YPG/PKK sempatizanları Suriye'nin kuzeyinden çekilen ABD güçlerini protesto etti

Terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Kamışlı ilçesindeki örgüt taraftarları, Haseke'deki üslerinden çekilen ABD güçlerini taşıyan tırların geçişi sırasında patates ve domates fırlattı.

ABD ordusu, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasından hemen önce Suriye'nin kuzeyindeki askerlerini çekmeye başlamıştı.

Suriye'de Münbiç, Aynularab'dan (Kobani) ve Ayn İsa'dan sonra, ABD ordusu dün gece Haseke'den de üslerini boşaltarak çekilmeye başlamıştı.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı, 2012'den bu yana YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.

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YPG/PKK sempatizanları Suriye'nin kuzeyinden çekilen ABD güçlerini protesto etti
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