‘2 milyon Suriyeli geri dönüş yapacak’

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dün Yıldız Teknik Üniversitesinin yeni akademik yılı açılış törenine katıldı. Oktay konuşmasında şunları söyledi: "Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgeye yaklaşık 2 milyon Suriyeli sığınmacının geri dönüş yapmasını planlıyoruz. 365 bin mültecinin gönüllü geri dönüş yaptığı Fırat Kalkanı ve Zeytindalı harekâtı bölgelerinden sonra şimdi de sıra Fırat'ın doğusunu bölge halkı için güvenli hale getirmekte son derece kararlıyız. Tel Abyad ve Resulayn şehir merkezleriyle 65 yerleşim birimi terörden temizlenerek kontrol altına alınmıştır. Güvenli bölgelerde, sağlık, eğitim, barınma, yol, elektrik, su gibi tüm temel hizmetleri Suriyeli kardeşlerimizin kullanımına sunmaktayız." AA